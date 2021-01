Chloe | la bimba nata il 31 dicembre e salvata da un intervento il 1 gennaio | la storia della piccola guerriera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 gennaio 2021), unaaffetta da una grave e rara malformazione polmonare, è venuta alla luce il 31ed è stata sottoposta a unsalvavita il 12021. Nel passaggio dal vecchio al nuovo anno, in pieno lockdown, all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù laè “ri” poche ore dopo con un’operazione che le consentirà di crescere in salute. Il parto è avvenuto al Bambino Gesù, che non ha un reparto Maternità, grazie al progetto in collaborazione col San Pietro Fatebenefratelli che prevede la nascita presso l’Ospedale PediatricoSanta Sede di neonati con patologie ad altissimo rischio di complicanze o di morte neole per l’immediata assistenza medico chirurgica specialistica. A 5 giorni ...