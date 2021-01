Campagna vaccini, Arcuri contro le Regioni: “Indicate i centri vaccinali” (Di martedì 5 gennaio 2021) Campagna vaccini in Italia a rischio ritardo. Il commissario Domenico Arcuri bacchetta le Regioni: “Spetta a loro indicare i centri per le somministrazioni”. Atteso per domani l’ok dell’EMA per il vaccino di Moderna Emergenza Covid-19: l’Italia si prepara ad una nuova stretta dopo la Befana. Sono in arrivo altre restrizioni e spunta anche la “zona L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 5 gennaio 2021)in Italia a rischio ritardo. Il commissario Domenicobacchetta le: “Spetta a loro indicare iper le somministrazioni”. Atteso per domani l’ok dell’EMA per il vaccino di Moderna Emergenza Covid-19: l’Italia si prepara ad una nuova stretta dopo la Befana. Sono in arrivo altre restrizioni e spunta anche la “zona L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

