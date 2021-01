Bradley Cooper | la seducente star a tutto tondo di Hollywood

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 gennaio 2021) Se c’è un artista che è sempre più apprezzato dal grande pubblico questo è sicuramente. Artista poliedrico e da far invidia pure ad un egocentrico intellettuale,ha tutte le carte in regola per passare alla storia del cinema. Nominato ben 8 volte consecutive agli Oscar, ai premi BAFTA, eletto uomo più sexy del mondo da People nel 2011 e di recente persino scelto dalla rinomata rivista Time come uno tra gli uomini più influenti,ha ormai un nome e un volto che tutti conoscono ma ci sono molte cose che il pubblico non sa; ad esempio: sapevate che l’attore voleva inizialmente diventare un ninja, che parla fluentemente francese e che è molto dedito alla beneficenza? Umanità e talento: un’artista indiscusso Negli ultimi anni,...