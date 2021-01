Blitz anti usura: arresti e sequestri nella notte tra Castellammare e Sorrento (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSorrento (Na) – Dalle prime ore dell’alba è in atto un’importante operazione anti usura dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Numerosi gli arresti, ancora in corso, tra la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia, eseguiti dai militari della compagnia di Sorrento. In corso anche sequestri patrimoniali di beni mobili e immobili per diverse centinaia di migliaia di euro. In particolare i militari sono entrati in azione nel centro antico di Castellammare in via Salita marchese de Turris nella zona del Caporivo e a Vico Equense. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Dalle prime ore dell’alba è in atto un’importante operazionedei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli coordinati dalla Procura di Torre Annunziata. Numerosi gli, ancora in corso, tra la Penisola Sorrentina edi Stabia, eseguiti dai militari della compagnia di. In corso anchepatrimoniali di beni mobili e immobili per diverse centinaia di migliaia di euro. In particolare i militari sono entrati in azione nel centroco diin via Salita marchese de Turriszona del Caporivo e a Vico Equense. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

