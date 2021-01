Befana 2021: Messaggi, auguri e frasi divertenti da inviare (Di martedì 5 gennaio 2021) Sta per arrivare il 6 gennaio, la festa dell’Epifania che celebra secondo la tradizione cattolica la venuta dei Re Magi alla grotta del bambinello, ma la parola Epifania festeggia anche la Befana, una vecchia signora a bordo di una scopa che lascia dolcetti e carbone ai più piccoli. Ecco alcune immagini, frasi e Messaggi divertenti da scaricare e inviare ad amici e parenti. Messaggi divertenti da inviare Sono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo! Abbiamo visto il suo curriculum ed è stata selezionata. Può passare a prendere la scopa. Benvenuta nel mondo delle Befane! Il fascino della notte, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle, è ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 5 gennaio 2021) Sta per arrivare il 6 gennaio, la festa dell’Epifania che celebra secondo la tradizione cattolica la venuta dei Re Magi alla grotta del bambinello, ma la parola Epifania festeggia anche la, una vecchia signora a bordo di una scopa che lascia dolcetti e carbone ai più piccoli. Ecco alcune immagini,da scaricare ead amici e parenti.daSono molto arrabbiata con te. Ma cosa ti ho fatto? Mi hai rubato la scopa per andare in giro da sola! Ma se me la chiedevi te la prestavo! Abbiamo visto il suo curriculum ed è stata selezionata. Può passare a prendere la scopa. Benvenuta nel mondo delle Befane! Il fascino della notte, con lo sfondo della luna e lo sbrilluccicare delle stelle, è ...

