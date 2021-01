Vaccinazione anti Covid: in Piemonte inoculate 12.629 dosi (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Unità di Crisi della Regione Piemonte comunica che ieri (dato in progressione aggiornato alle ore 17.40) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro il Covid sono state 2.910. Dall'... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 4 gennaio 2021) L'Unità di Crisi della Regionecomunica che ieri (dato in progressione aggiornato alle ore 17.40) le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino contro ilsono state 2.910. Dall'...

Vaccino, posso fare la seconda dose con siero differente dal primo?

In arrivo diversi tipi di vaccini anti-Covid ma gli esperti avvertono: non vanno mixati. In una stessa persona, quindi, non possono essere iniettate due dosi di vaccini diversi.

