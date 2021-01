«The Undoing» è la prima serie tv del 2021 che divide e fa discutere. Cast, trama, recensione (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una famiglia ricca e all'apparenza perfetta, molti segreti e bugie nascoste e un delitto. Suona familiare? La nuova serie The Undoing – Le verità non dette, in arrivo a gennaio su Sky, ha molto in comune con la pluripremiata Big Little Lies, e non solo per la trama. A rendere il nuovo thriller uno dei titoli più attesi della stagione è anche la reunion tra lo showrunner David E. Kelley –lo stesso di Big Little Lies e di altre serie di successo come Ally McBeal – e l’attrice Nicole Kidman, ancora protagonista (questa volta insieme a Hugh Grant). Ambientata nell’elegante Upper East Side di Manhattan, la miniserie è diretta dal premio Oscar Susanne Bier (The Night Manager, In un mondo migliore) e scritta dallo stesso Kelley, che ha firmato la sceneggiatura di tutti gli episodi. The ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una famiglia ricca e all'apparenza perfetta, molti segreti e bugie nascoste e un delitto. Suona familiare? La nuovaThe– Le verità non dette, in arrivo a gennaio su Sky, ha molto in comune con la pluripremiata Big Little Lies, e non solo per la. A rendere il nuovo thriller uno dei titoli più attesi della stagione è anche la reunion tra lo showrunner David E. Kelley –lo stesso di Big Little Lies e di altredi successo come Ally McBeal – e l’attrice Nicole Kidman, ancora protagonista (questa volta insieme a Hugh Grant). Ambientata nell’elegante Upper East Side di Manhattan, la miniè diretta dal premio Oscar Susanne Bier (The Night Manager, In un mondo migliore) e scritta dallo stesso Kelley, che ha firmato la sceneggiatura di tutti gli episodi. The ...

