Terrorismo: le paure del fuggitivo al complice tunisino 'fratello Nouri, sono in pensiero...' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - "fratello Nouri, io sono pensieroso, veramente non posso restare in un posto troppo a lungo, devo cambiare...". E' il 28 ottobre scorso e Nouri Ejjed, il tunisino fermato oggi dalla Gfd di Agrigento su richiesta dalla Dda di Palermo, rassicura il suo amico, Abidi Aymen, ricercato dalla Polizia internazionale, dopo averlo trasferito dall'abitazione di Paceco (Trapani) nel più sicuro rifugio di contrada San Teodoro di Marsala (Trapani), "perché allertato dal figlio adottivo Ala Barg della presenza in zona, il giorno precedente, di autovetture sospette, verosimilmente riconducibili a Forze di polizia", dicono i magistrati nel provvedimento di fermo visionato dall'Adnkronos. "Tali presenze avevano suggestionato Abidi poiché quest'ultimo la sera precedente ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - ", ioso, veramente non posso restare in un posto troppo a lungo, devo cambiare...". E' il 28 ottobre scorso eEjjed, ilfermato oggi dalla Gfd di Agrigento su richiesta dalla Dda di Palermo, rassicura il suo amico, Abidi Aymen, ricercato dalla Polizia internazionale, dopo averlo trasferito dall'abitazione di Paceco (Trapani) nel più sicuro rifugio di contrada San Teodoro di Marsala (Trapani), "perché allertato dal figlio adottivo Ala Barg della presenza in zona, il giorno precedente, di autovetture sospette, verosimilmente riconducibili a Forze di polizia", dicono i magistrati nel provvedimento di fermo visionato dall'Adnkronos. "Tali presenze avevano suggestionato Abidi poiché quest'ultimo la sera precedente ...

Advertising

TV7Benevento : Terrorismo: le paure del fuggitivo al complice tunisino 'fratello Nouri, sono in pensiero...' (2)... - TV7Benevento : Terrorismo: le paure del fuggitivo al complice tunisino 'fratello Nouri, sono in pensiero...'... - lavitadavivere1 : @RadioSavana Un altro da denunciare..non fanno altro che creare paure e terrorismo.. Vienimelo a dire in faccia que… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo paure Le paure nell'era post-pandemia: il clima ci spaventa almeno quanto il Covid-19 Il Sole 24 ORE Terrorismo: le paure del fuggitivo al complice tunisino 'fratello Nouri, sono in pensiero...' (2)

(Adnkronos) - Il fuggitivo "veniva, però, rassicurato da EJjjed il quale sosteneva che difficilmente quell’utenza cellulare sarebbe potuta essere collegata a lui Abidi". “Non è il tuo telefonino? Per ...

Dalla paura del terrorismo al terrore del dispotismo burocratico

Benedetta Berti è un’analista politica italo-americana e nel 2017 ha scritto un saggio limpido e profetico, che ha preso in esame le principali forme di violenza politica nel mondo: “La fine del (...) ...

(Adnkronos) - Il fuggitivo "veniva, però, rassicurato da EJjjed il quale sosteneva che difficilmente quell’utenza cellulare sarebbe potuta essere collegata a lui Abidi". “Non è il tuo telefonino? Per ...Benedetta Berti è un’analista politica italo-americana e nel 2017 ha scritto un saggio limpido e profetico, che ha preso in esame le principali forme di violenza politica nel mondo: “La fine del (...) ...