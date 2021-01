Snowpiercer 2 a gennaio su Netflix con uscite settimanali: la programmazione dei nuovi episodi (Di martedì 5 gennaio 2021) Snowpiercer 2 debutta a gennaio e ancora una volta uscirà su Netflix a livello internazionale su base settimanale: la serie apocalittica basata sulla sceneggiatura del premio Oscar Bong Joon-ho, ambientata dopo una glaciazione della Terra a cui sono sopravvissuti pochi superstiti rifugiati a bordo di un treno, arriva sulla piattaforma il 26 gennaio, ma solo col primo episodio. Si tratta di uno dei pochi format per cui Netflix prevede una programmazione settimanale anziché la classica uscita con l’intera stagione: il gigante dello streaming detiene i diritti della distribuzione internazionale di Snowpiercer 2, che va in onda in anteprima assoluta su TNT (di proprietà della Warner Bros) negli Stati Uniti. Netflix renderà fruibile ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021)2 debutta ae ancora una volta uscirà sua livello internazionale su base settimanale: la serie apocalittica basata sulla sceneggiatura del premio Oscar Bong Joon-ho, ambientata dopo una glaciazione della Terra a cui sono sopravvissuti pochi superstiti rifugiati a bordo di un treno, arriva sulla piattaforma il 26, ma solo col primoo. Si tratta di uno dei pochi format per cuiprevede unasettimanale anziché la classica uscita con l’intera stagione: il gigante dello streaming detiene i diritti della distribuzione internazionale di2, che va in onda in anteprima assoluta su TNT (di proprietà della Warner Bros) negli Stati Uniti.renderà fruibile ...

