Scuola, in Friuli e Veneto superiori chiuse fino al 31 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mancano ancora le disposizioni governative sui prossimi provvedimenti che serviranno a scongiurare l'arrivo della terza ondata di Covid. Ma alcune regioni hanno già pronte delle ordinanze per chiudere le scuole anche a gennaio. E' il caso di Veneto e Friuli che confermano la Dad al 100% per le superiori anche per il mese di gennaio. Una decisione non facile che però per il governatore del Veneto Luca Zaia “è necessaria. Non ci sembra prudente riprendere la didattica in presenza con una situazione epidemiologica in pieno sviluppo”. Le tempistiche dei documenti sono legate alle situazioni delle famiglie: “Dobbiamo dare dei tempi certi sulle scuole. Volevamo avvisare le famiglie nel più breve lasso di tempo possibile e allo stesso tempo garantire continuità sia in classe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Mancano ancora le disposizioni governative sui prossimi provvedimenti che serviranno a scongiurare l'arrivo della terza ondata di Covid. Ma alcune regioni hanno già pronte delle ordinanze per chiudere le scuole anche a. E' il caso diche confermano la Dad al 100% per leanche per il mese di. Una decisione non facile che però per il governatore delLuca Zaia “è necessaria. Non ci sembra prudente riprendere la didattica in presenza con una situazione epidemiologica in pieno sviluppo”. Le tempistiche dei documenti sono legate alle situazioni delle famiglie: “Dobbiamo dare dei tempi certi sulle scuole. Volevamo avvisare le famiglie nel più breve lasso di tempo possibile e allo stesso tempo garantire continuità sia in classe ...

matteosalvinimi : Lavori a tempo di record, nessuno spreco, scuola ristrutturata da aziende locali. Complimenti ad amministrazione le… - Agenzia_Ansa : #Scuola In Veneto e Friuli prosegue la chiusura delle superiori fino al 31 gennaio. Zaia: 'Non è prudente aprire or… - TgrRaiFVG : Ancora un mese di didattica a distanza per le scuole superiori in Friuli Venezia Giulia. Una decisione presa per da… - IlModeratoreWeb : Scuola, in Friuli e Veneto superiori chiuse fino al 31 gennaio - - lilianaalto : RT @TgrRaiFVG: Ancora un mese di didattica a distanza per le scuole superiori in Friuli Venezia Giulia. Una decisione presa per dare certez… -