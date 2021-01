Recovery: Renzi, ‘spero piano sia cambiato, si ascolti Draghi’ (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Meglio Conte o Draghi? A palazzo Chigi c’è un presidente del consiglio alla volta e si chiama Conte. Draghi è una persona straordinaria per questo Paese e devo dire che ha dato dei suggerimenti molto giusti. Ha detto ‘utilizzate il debito’, fate debito ma fate debito buono per i giovani, per il futuro. Qui abbiamo messo più soldi per il cashback in un anno che non per i giovani e l’occupazione per i prossimi sei anni. Siamo di fronte a un piano, quello del Recovery, che pensa più al presente che non al futuro. Speriamo che lo cambino seguendo i suggerimenti di Mario Draghi”. Lo dice Matteo Renzi al Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 gennaio 2021) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – “Meglio Conte o Draghi? A palazzo Chigi c’è un presidente del consiglio alla volta e si chiama Conte. Draghi è una persona straordinaria per questo Paese e devo dire che ha dato dei suggerimenti molto giusti. Ha detto ‘utilizzate il debito’, fate debito ma fate debito buono per i giovani, per il futuro. Qui abbiamo messo più soldi per il cashback in un anno che non per i giovani e l’occupazione per i prossimi sei anni. Siamo di fronte a un, quello del, che pensa più al presente che non al futuro. Speriamo che lo cambino seguendo i suggerimenti di Mario Draghi”. Lo dice Matteoal Tg5. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

