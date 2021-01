Nina Dobrev sconvolge i fan con una foto senza pantaloni: “Quando devi andare…” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nina Dobrev continua a vivere la sua vita sempre al massimo. I viaggi nella sua vita non mancano mai così come non mancano gli amici di sempre e adesso anche il suo compagno Shaun White. Proprio nei giorni scorsi i due sono apparsi felici e sorridenti sui social all’ombra dell’albero di Natale tra smorfie e sorrisi ma a sconvolgere tutti è la foto che la bella attrice di The Vampire Diaries ha postato poco fa sui social o, meglio, sulle storie di Instagram al grido di “Quando devi andare…”. Avete capito bene, la frase riguarda proprio il momento dei bisognini a cui l’attrice non ha saputo resistere tanto da abbassarsi i pantaloni sulla neve e lasciarsi andare davanti all’obiettivo dello smartphone che ha immortalato il momento. Nina ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021)continua a vivere la sua vita sempre al massimo. I viaggi nella sua vita non mancano mai così come non mancano gli amici di sempre e adesso anche il suo compagno Shaun White. Proprio nei giorni scorsi i due sono apparsi felici e sorridenti sui social all’ombra dell’albero di Natale tra smorfie e sorrisi ma are tutti è lache la bella attrice di The Vampire Diaries ha postato poco fa sui social o, meglio, sulle storie di Instagram al grido di “”. Avete capito bene, la frase riguarda proprio il momento dei bisognini a cui l’attrice non ha saputo resistere tanto da abbassarsi isulla neve e lasciarsi andare davanti all’obiettivo dello smartphone che ha immortalato il momento....

madarw_ : NINA DOBREV E IAN SOMERHALDER PAPARAZZATI INSIEME! (leggi sotto) #nian #delena #TheVampireDiaries - easyonthetini_ : Nessuno: Assolutamente Nessuno: Nina Dobrev letteralmente con qualsiasi mia celebrity crush dal 2010: - phoebemadscat : Ma ci pensate che botta di culo enorme dalla vita ha avuto nina dobrev per limonarsi uno come ian somerhalder anche solo per finta? - RaynOwO : fermatemi sto guardando l'asmr di Nina dobrev per la ventesima volta - medstudent_it : @xnianobsessed Nina Dobrev mi ha migliorato il compleanno in quarantena???? -

