Neve, allerta arancione su Alpi Liguri e pianura cuneese (Di lunedì 4 gennaio 2021) allerta METEO Dopo qualche ora di pausa, si è nuovamente intensificato il maltempo sul Piemonte, con Neve a quote collinari. Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha emesso un avviso ...

comunefi : Per domani prevista allerta codice giallo per neve @ProtCivComuneFi - ArpaPiemonte : Allerta gialla per peggioramento delle condizioni meteo, con neve fino a bassa quota il 1 gennaio, in rialzo il 2 g… - SvSport1 : Meteo, prolungata l'allerta gialla per neve: previsioni prossime ore - lillydessi : Maltempo: ancora neve e pioggia, allerta gialla in 8 regioni - GiaPettinelli : Maltempo: ancora neve e pioggia, allerta gialla in 8 regioni - Ultima Ora - ANSA -