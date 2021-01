Napoli, rider picchiato e derubato: arrestate cinque persone (Di lunedì 4 gennaio 2021) Napoli, ieri notte un rider è stato picchiato e derubato del suo scooter da alcune persone che sono state in seguito rintracciate dalle forze dell’ordine. Erano in sei contro uno. Lo hanno prima aggredito, picchiato e in seguito hanno anche cercato di investirlo con lo scooter prima rubarglielo. Questo è quello che è accaduto a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 gennaio 2021), ieri notte unè statodel suo scooter da alcuneche sono state in seguito rintracciate dalle forze dell’ordine. Erano in sei contro uno. Lo hanno prima aggredito,e in seguito hanno anche cercato di investirlo con lo scooter prima rubarglielo. Questo è quello che è accaduto a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ciropellegrino : C'è una raccolta di fondi per ricomprare il motorino al rider di #Napoli che in nemmeno un'ora è già arrivata a 600… - fanpage : Ultim'ora Fermati dalla Polizia i 5 presunti aggressori. Sarebbero tutti giovanissimi. - HuffPostItalia : Gara di solidarietà per un rider picchiato a Napoli: Fares dona 2.500 euro per ricomprare la moto - MarcoBorelli3 : #Legalita' vergogna - FioreFio4 : RT @robertanestam: Hai 50 anni, tiri a campare facendo il #rider e una sera mentre lavori sotto la pioggia e il freddo, 6 delinquenti ti pi… -