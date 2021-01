Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera dei Rappresentanti (Di lunedì 4 gennaio 2021) La democratica Nancy Pelosi è stata rieletta speaker della Camera dei Rappresentanti degli USA con una maggioranza di 216 voti contro 208. Il voto si è svolto durante la prima seduta del nuovo Congresso che ha prestato giuramento ieri. Pelosi, 80 anni, principale oppositrice del presidente Trump, ha così riconquistato l’incarico per altri due anni. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 4 gennaio 2021) La democraticaè statadeidegli USA con una maggioranza di 216 voti contro 208. Il voto si è svolto durante la prima seduta del nuovo Congresso che ha prestato giuramento ieri., 80 anni, principale oppositrice del presidente Trump, ha così riconquistato l’incarico per altri due anni.

Advertising

ilpost : Nancy Pelosi è stata rieletta come speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti - NanHayworth : Nancy Pelosi demanded she do so. Zero credibility on coronavirus diktats, Democrats. Zero. - SkyTG24 : Usa, Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera - miglio_x : RT @ilpost: Nancy Pelosi è stata rieletta come speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti - MoliPietro : Nancy Pelosi rieletta speaker della Camera dei Rappresentanti -