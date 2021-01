Milan, accordo per Simakan vicino, c’è la concorrenza del Salisburgo (Di martedì 5 gennaio 2021) Il duttile difensore Mohamed Simakan, attualmente in forza allo Strasburgo (compagine di Ligue 1 francese) è da diversi giorni un obiettivo del Milan, club particolarmente attento ai giovani elementi interessanti sul panorama europeo, al punto che sul giovane centrale classe 2000 che può giocare sia da terzino destro che centrale c’è già una trattativa aperta, con la distanza tra domanda ed offerta, secondo quanto rilevato dal portale Calciomercato.com si sarebbe ridotta ulteriormente, abbastanza da poter iniziare a parlare di accordo vicino: il club francese chiede 20 milioni, il Milan ne ha offerti finora 15, ma che può ulteriormente salire nei prossimi giorni. concorrenza austriaca Quella rossonera è attualmente l’unica vera offerta arrivata dalle parti di Strasburgo, anche se sul ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021) Il duttile difensore Mohamed, attualmente in forza allo Strasburgo (compagine di Ligue 1 francese) è da diversi giorni un obiettivo del, club particolarmente attento ai giovani elementi interessanti sul panorama europeo, al punto che sul giovane centrale classe 2000 che può giocare sia da terzino destro che centrale c’è già una trattativa aperta, con la distanza tra domanda ed offerta, secondo quanto rilevato dal portale Calciomercato.com si sarebbe ridotta ulteriormente, abbastanza da poter iniziare a parlare di: il club francese chiede 20 milioni, ilne ha offerti finora 15, ma che può ulteriormente salire nei prossimi giorni.austriaca Quella rossonera è attualmente l’unica vera offerta arrivata dalle parti di Strasburgo, anche se sul ...

