L’Inter perde il pezzo: Lukaku out con la Roma? (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quasi sicura l’assenza di Lukaku nella trasferta di Genova, a tenere L’Inter con il fiato sospeso è la possibilità che il belga salti anche la Roma. L’anno calcistico è ripreso nel migliore dei modi per L’Inter, grazie alla scoppiettante vittoria di San Siro contro il Crotone. Una goleada che ha portato in dote grandi emozioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 4 gennaio 2021) Quasi sicura l’assenza dinella trasferta di Genova, a tenerecon il fiato sospeso è la possibilità che il belga salti anche la. L’anno calcistico è ripreso nel migliore dei modi per, grazie alla scoppiettante vittoria di San Siro contro il Crotone. Una goleada che ha portato in dote grandi emozioni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

mgian85 : @vasilijivanovic Una squadra che non ha qualità, come Crotone e Torino, se gioca a viso aperto perde sempre. Non so… - WarpTen10 : @nerditudine Non se perde anche l'inter. - IVirologo : #Trump che trucca le elezioni ma le perde lo stesso è come l'#Inter che compra di tutto ma non vince mai - mr9_88 : @Giulio_Nosotti Non perde con noi, con l’Inter non lo so - Inter_Rompi : @sergiogali5 mercoledì perde l'Inter e perde il Milan. Tutto scritto. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter perde : “Le donne manager hanno un’empatia maggiore rispetto agli uomini†Yahoo Notizie