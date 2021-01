Italian Wine Brands, il CdA propone la distribuzione di un dividendo integrativo (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione Italian Wine Brands ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario integrativo pari a 0,40 euro per ciascuna azione che ne avrà diritto, anche grazie ai risultati dell’ultimo anno, non toccati dalla pandemia. “L’esercizio 2020 si è concluso positivamente per il gruppo IWB, con un sensibile aumento di fatturato sia nel canale diretto che in quello wholesale – ha commentato Alessandro Mutinelli, presidente del CdA di IWB – Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre all’assemblea dei soci il pagamento di un dividendo integrativo, rispetto a quanto già deliberato nei mesi scorsi”. Questo dividendo è integrativo rispetto alla ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il consiglio di amministrazioneha approvato la proposta didi unordinariopari a 0,40 euro per ciascuna azione che ne avrà diritto, anche grazie ai risultati dell’ultimo anno, non toccati dalla pandemia. “L’esercizio 2020 si è concluso positivamente per il gruppo IWB, con un sensibile aumento di fatturato sia nel canale diretto che in quello wholesale – ha commentato Alessandro Mutinelli, presidente del CdA di IWB – Per questo motivo, abbiamo deciso di proporre all’assemblea dei soci il pagamento di un, rispetto a quanto già deliberato nei mesi scorsi”. Questorispetto alla ...

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione Italian Wine Brands ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario integrativo pari a 0,40 euro per ciascuna azione che ne ...

(Teleborsa) – Il consiglio di amministrazione Italian Wine Brands ha approvato la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario integrativo pari a 0,40 euro per ciascuna azione che ne ... In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato in data 19 ottobre 2020, Italian Wine Brands S.p.A. ("IWB") rende noto di aver acquistato nel ...