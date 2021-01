Italia in giallo e arancione dopo l’Epifania ma da metà mese anche le zone bianche. E quelle rosse In queste ore si decidono i provvedimenti da prendere (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal 7 gennaio zona gialla, con colorazione arancione nella fine settimana del 9-20 gennaio e divieto di spostamento fra regioni sin dal 7. Ciò, in un provvedimento – ponte fino alla scadenza del dpcm in vigore, ovvero il 15 gennaio. È l’ipotesi più accreditata. Poi, da metà mese, non si esclude il ricorso a zone bianche per quei territori meno gravati da Rt e altri fattori problematici nel contrasto al corona virus. Però si ipotizzano anche maggiori restrizioni per le zone in cui le cose vanno meno bene se non proprio male. Ad esempio l’adozione sell zona rossa in caso di Rt (indice di trasmissibilità corona virus) 1 e non 1,25 com’è attualmente. In queste ore in ambito governativo si valuta il da farsi al fine dell’adozione dei ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 4 gennaio 2021) Dal 7 gennaio zona gialla, con colorazionenella fine settimana del 9-20 gennaio e divieto di spostamento fra regioni sin dal 7. Ciò, in un provvedimento – ponte fino alla scadenza del dpcm in vigore, ovvero il 15 gennaio. È l’ipotesi più accreditata. Poi, da, non si esclude il ricorso abiper quei territori meno gravati da Rt e altri fattori problematici nel contrasto al corona virus. Però si ipotizzanomaggiori restrizioni per lein cui le cose vanno meno bene se non proprio male. Ad esempio l’adozione sell zona rossa in caso di Rt (indice di trasmissibilità corona virus) 1 e non 1,25 com’è attualmente. Inore in ambito governativo si valuta il da farsi al fine dell’adozione dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia giallo Italia in giallo e arancione dopo l'Epifania ma da metà mese anche le zone bianche. E quelle rosse Noi Notizie Decreto Conte: un Italia in Arlecchino

E sono queste giovedì 7 e venerdì 8 Italia in fascia gialla (con libertà di rischiare il contagio). Sabato 9 e domenica 10 tutta Italia in arancione (o rosso). Poi per due giorni di nuovo in rosso. Gi ...

Il vademecum per orientarsi nel labirinto di zone rosse, arancioni e gialle (e c'è anche il bianco)

Il governo prepara il calendario delle nuove restrizioni dal 7 al 15 gennaio, prima di un nuovo Dpcm da fare entrare in vigore dal 16 gennaio ...

