Impianti di sci | la riapertura slitta Ascom | blocco a oltranza | danno enorme

(Di lunedì 4 gennaio 2021)al 18 gennaio l’apertura deglisciistici. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza per rimandare di 11 giorni ladeglia causa dell’aumento di contagi che si è riscontrato nei giorni scorsi. La preoccupazione dianche in riferimento alle prossime decisioni del Governo.

Advertising

vladiluxuria : Tutto chiuso, impianti da sci, teatri, cinema e palestre... tranne lo zoo: il 4 il Bioparco di Roma apre con ingres… - webecodibergamo : La preoccupazione di Ascom - DuccioTessadri : Coprifuoco perenne, attività chiuse ormai definitivamente (bar, alberghi, ristoranti, palestre, teatri, cinema, imp… - Debbie28366749 : @valy_s @zaiapresidente Inaccettabile vergogna! Chiude le scuole, ma se adesso si permettono di aprire il 18 gli im… - Debbie28366749 : @valy_s @ElenaDettori @ottami73 #Zaia @graziano_delrio @GiuseppeConteIT Adesso ascolti bene, lei se non apre le scu… -

Ultime Notizie dalla rete : Impianti sci

La stagione dello sci in Italia, il ministro della Salute Speranza ha firmato l’ordinanza che differisce l’apertura degli impianti in tutto il territorio ...Arriva la SVOLTA per la RI-APERTURA degli impianti sciistici Le immagini che scorrono in televisione, sui social e sui blog, di metri di neve caduti sulle Alpi e gli Appennini non fanno altro che far ...