Il premier cede: verso il Conte ter, in attesa del semestre bianco (Di lunedì 4 gennaio 2021) Escluse le ipotesi del voto anticipato e del soccorso dei «responsabili», i partiti trattano per un Conte ter. Delega sui servizi al Pd Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 4 gennaio 2021) Escluse le ipotesi del voto anticipato e del soccorso dei «responsabili», i partiti trattano per unter. Delega sui servizi al Pd

Ultime Notizie dalla rete : premier cede Il premier cede: verso il Conte ter, in attesa del semestre bianco Il Sole 24 ORE Governo, le scuole restano chiuse. Non si riapre il 7, la nuova data è l'11/1

Affondo del Pd per il rinvio, cedono Conte, Azzolina e Italia Viva ... sulle conseguenze delle loro decisioni di rinvio per gli studenti e le famiglie", e del premier Conte che solo domenica ...

Governo, Renzi vuole il rimpastone: Conte si dimetta e trattiamo. Ma Palazzo Chigi non si fida

«Conte sarà costretto a cedere e cederà». Alla fine di una giornata di trattative serrate Renzi è convinto che il premier scenderà a più miti ...

