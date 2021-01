Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli coccole sotto la coperta: ma c’è un terzo incomodo… (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno deciso di abbattere le barriere e viversi con libertà la loro conoscenza all’interno del Grande Fratello Vip. Ormai, sempre più spesso, i due piccioncini si coccolano in casa sotto gli occhi degli altri inquilini della casa più spiata di Italia. Nonostante siano stati più volte al centro di alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 4 gennaio 2021)hanno deciso di abbattere le barriere e viversi con libertà la loro conoscenza all’interno delVip. Ormai, sempre più spesso, i due piccioncini si coccolano in casagli occhi degli altri inquilini della casa più spiata di Italia. Nonostante siano stati più volte al centro di alcune … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

RaiNews : Il fratello: 'Mi manchi Brother, manca la tua voce, la tua lezione di vita...anche se lontani, ma trasmettevi tutto… - GrandeFratello : BUON 2021 DA GRANDE FRATELLO! #GFVIP - GrandeFratello : Oggi dalle 20:40 su #Canale5 appuntamento speciale con 'Grande Fratello Vip Happy New Year': una serata di canti, b… - AnnaMariaMarro6 : RT @Federicaaa11: Stefania: “amore devo fare la pipì, intercedi per me” Tommy: “amore ma non sono mica la produzione. Dobbiamo fare la pip… - Silvia42294529 : La finale del Grande Fratello vip 5 la meritano solo Tommaso Stefania Andrea Zelletta Dayane e Pierpaolo -