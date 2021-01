Governo, Renzi: 'Conte finora non ha risposto alle nostre domande' (Di lunedì 4 gennaio 2021) Italia viva attende ancora risposte dal presidente del Consiglio. Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo a 'Quarta Repubblica', su Rete4. 'Conte finora non ci ha risposto, non mi frega niente dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 gennaio 2021) Italia viva attende ancora risposte dal presidente del Consiglio. Lo ha detto Matteointervenendo a 'Quarta Repubblica', su Rete4. 'non ci ha, non mi frega niente dei ...

riotta : Roma, domenica di piovoso #lockdown si parla di crisi governo, Renzi incalza, Conte lo snobba ma rischia, #M5S si a… - Linkiesta : Il Pd, grazie all’iniziativa di Renzi e all’inadeguatezza di #Conte, avrebbe la possibilità di far partire un gover… - NicolaPorro : ?? La Zampa spera nel 'bel tempo', #Cassese sui dpcm illegittimi, la crisi politica da #Renzi a #DiMaio. Questo e al… - Mariang47614228 : RT @ChiodiDonatella: #CRISIDIGOVERNO: 'I #5STELLE HANNO APERTO LA SCATOLETTA DI #TONNO E HANNO SCOPERTO CHE È BUONO' Fermate #Renzi. Ferma… - occhio_notizie : 'Andare in Parlamento è democrazia, Conte non venga da me a dirlo pensando che ho paura, se avrà i numeri per gover… -