GF Vip 5, Antonella Elia contro Samantha De Grenet: «Sei un po’ ingrassata ultimamente, dovresti fare un po’ più di palestra. Ti strapperei quei capelli orrendi» (Di martedì 5 gennaio 2021) Samantha De Grenet e Antonella Elia I postumi della scorsa puntata del Grande Fratello Vip si fanno sentire. Lunedì Samantha De Grenet e Antonella Elia si erano scontrate a causa dell’appellativo di ‘imbecille’ che la prima aveva dato all’opinionista dopo che quest’ultima aveva criticato l’atteggiamento della nuova gieffina nella casa. Tra le due i toni si erano parecchi accesi, così stasera il reality ha deciso di metterle faccia a faccia per un secondo round. La Elia ne dice di ogni all’inquilina della casa di Cinecittà: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza! Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? (…) Sei la principessina sul pisello, con te non si parla perché sei una nobile? ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 5 gennaio 2021)DeI postumi della scorsa puntata del Grande Fratello Vip si fanno sentire. LunedìDesi erano scontrate a causa dell’appellativo di ‘imbecille’ che la prima aveva dato all’opinionista dopo che quest’ultima aveva criticato l’atteggiamento della nuova gieffina nella casa. Tra le due i toni si erano parecchi accesi, così stasera il reality ha deciso di metterle faccia a faccia per un secondo round. Lane dice di ogni all’inquilina della casa di Cinecittà: “Complimenti, sei la regina dell’arroganza! Ma chi ti credi di essere? Sto cavolo! Tu pensi di avere il diritto di parlarmi così? (…) Sei la principessina sul pisello, con te non si parla perché sei una nobile? ...

Advertising

zazoomblog : Gf Vip Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: Sei grassa e vecchia. Una strona. I social si ribellano E body sh… - zazoomblog : Gf Vip Antonella Elia insulta Samantha De Grenet: «Sei grassa e vecchia. Una strona». I social si ribellano «E body… - zazoomblog : Antonella Elia umilia Samantha De Grenet al GF Vip: la stoccata in diretta - #Antonella #umilia #Samantha #Grenet… - Novella_2000 : Antonella Elia entra in casa e ne ha una per tutti: litigio furioso con Samantha, critiche per Zelletta e Cecilia… - zazoomblog : Gf Vip scivolone di Antonella Elia contro Samantha De Grenet: «Sei grassa e vecchia». I social si ribellano «E body… -