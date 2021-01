Covid è ancora dura | 348 morti | aumentano i ricoveri | tasso di positività al 13 | 8%

(Di lunedì 4 gennaio 2021) La situazione è brutta e le misure (che pure sono state tanto contestata soprattutto a destra) sono appena sufficienti per contenere il virus. Del resto tra variante inglese (non si sa quanto ...

Advertising

matteosalvinimi : Migliaia di insegnanti precari e di lavoratori della scuola sono senza stipendio da SETTEMBRE. Roba da matti, altro… - Agenzia_Ansa : Italia Viva di nuovo all'attacco. 'Il sistema sanitario e il piano vaccini sono insufficienti. Ancora poche certezz… - NicolaPorro : Mi scrive un medico: è guarito meno di due mesi fa, ma ha ricevuto la prima dose di #Pfizer. Perché? Ancora mancano… - crisps93 : Se domani i tg dicessero che il covid non esiste più penso che ci sarebbe ancora gente in giro con la mascherina e… - GioMas1907 : RT @MarcoRizzoPC: La massa dei poveri si allarga,mentre i ricchi sono ancora più ricchi. I 10 paperoni globali hanno nelle loro casse ben 4… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora

(FERPRESS) – Roma, 4 GEN – “L’anno nuovo è appena iniziato eppure già si è verificata l’ennesima aggressione a un autista Atac, sotto choc in ospedale: nell’augurargli una pronta guarigione, non ci st ...Sono 10.800 i nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore in Italia e 348 le vittime. I vaccinati totali sono ad oggi 118.713, Lazio in testa ...