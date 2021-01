Chi è Enrico Giovannini, il possibile candidato sindaco per Roma di PD e Movimento 5 Stelle (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dovessero decidere di presentarsi insieme alle elezioni comunali di Roma, c’è un nome che sembra avere diverse credenziali. Stiamo parlando del professor Enrico Giovannini, 63 anni, economista, statistico e accademico italiano, in passato ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del governo Letta e presidente dell’ISTAT dal 2009 al 2013. Il nome di Giovannini viene riportato dall’account Twitter “Il Portaborse”, che in passato ha talvolta indovinato le previsioni. “Tenete d’occhio il prof. Enrico Giovannini. Con il suo equilibro tra economia e sostenibilità, tra finanza e sociale, tra centro e periferia è per PD e M5S il candidato giusto per ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Se il Partito Democratico e ildovessero decidere di presentarsi insieme alle elezioni comunali di, c’è un nome che sembra avere diverse credenziali. Stiamo parlando del professor, 63 anni, economista, statistico e accademico italiano, in passato ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del governo Letta e presidente dell’ISTAT dal 2009 al 2013. Il nome diviene riportato dall’account Twitter “Il Portaborse”, che in passato ha talvolta indovinato le previsioni. “Tenete d’occhio il prof.. Con il suo equilibro tra economia e sostenibilità, tra finanza e sociale, tra centro e periferia è per PD e M5S ilgiusto per ...

Advertising

Enrico_Kine : RT @disinformatico: Le gioie della #brexit, altra puntata: adesso chi dall'UE vuole vendere in UK deve avere una partita VAT (IVA) britanni… - enrico_farda : RT @MorMattia: Solidarietà a @meb per l'ennesimo attacco gratuito ricevuto. Da chi tra l'altro fa il direttore di un giornale poi. Competen… - enrico_farda : RT @marattin: Un deputato USA alla prima seduta del nuovo congresso ha voluto fare una preghiera. Alla fine, credendo che “amen” significas… - Enrico_G_60 : @bravimabasta @Yazid_gd @annapaolaconcia @meb Pensi che la ascolto alla radio tutte le mattine. Io non silenzio chi… - enrico_boggio : RT @marattin: Un deputato USA alla prima seduta del nuovo congresso ha voluto fare una preghiera. Alla fine, credendo che “amen” significas… -