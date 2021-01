Berlino e Bruxelles sempre più sotto pressione per i ritardi nei vaccini (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non potevamo investire in una sola società e questo è stato un approccio sostenuto a più livelli dagli Stati membri”. La Commissione Europea rompe il silenzio e replica alle accuse arrivate da diversi Paesi, Germania in testa, di essersi mossa con ritardo nell’approvvigionamento del vaccino contro il Covid-19. Bruxelles ha annunciato di aver aperto un nuovo negoziato con Pfizer e BioNTech per acquistare altre 100 milioni di dosi che si aggiungerebbero alle 200 milioni di dosi già prenotate e a 100 milioni già opzionate, per un totale di 400 milioni. “La filosofia di base della nostra strategia è stata quella di un portafoglio diversificato di vaccini, che arriva a due miliardi di dosi, per ottenere quelli sicuri ed efficaci”, ha detto un portavoce della Commissione Europea rispondendo alle critiche per non aver concentrato gli ordini sul siero ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Non potevamo investire in una sola società e questo è stato un approccio sostenuto a più livelli dagli Stati membri”. La Commissione Europea rompe il silenzio e replica alle accuse arrivate da diversi Paesi, Germania in testa, di essersi mossa con ritardo nell’approvvigionamento del vaccino contro il Covid-19.ha annunciato di aver aperto un nuovo negoziato con Pfizer e BioNTech per acquistare altre 100 milioni di dosi che si aggiungerebbero alle 200 milioni di dosi già prenotate e a 100 milioni già opzionate, per un totale di 400 milioni. “La filosofia di base della nostra strategia è stata quella di un portafoglio diversificato di, che arriva a due miliardi di dosi, per ottenere quelli sicuri ed efficaci”, ha detto un portavoce della Commissione Europea rispondendo alle critiche per non aver concentrato gli ordini sul siero ...

