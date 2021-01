Ancelotti | «Il Milan sta facendo molto bene | con la Juve non sarà decisiva»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Carlofa i complimenti alper i risultati ottenuti in campionato e non si sente di dare consigli ad Andrea Pirlo. Le sue parole Il tecnico dell’Everton Carloè intervenuto a Radio anch’io sportil punto sulla Premier League e sulla corsa Scudetto in Serie A. Queste le sue parole. EVERTON – «E’ una Premier League incerta rispetta al passato,più equilibrata. L’anno scorso il Liverpool a questo punto del campionato aveva 43 punti, oggi ne ha 33. C’è un livellamento verso l’alto. Tre squadre sono di un altro livello, le altre lottano per il vertice». RINVIO – «A dire il vero sono state sospese tre partite. E’ un momentodifficile, c’è un aumento dei casi e dall’altra c’è anche l’inizio dei vaccini. Siamo quasi in lockdown proprio perché i casi ...