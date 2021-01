‘Al Bioparco di Roma cominciamo bene’…ma non per gli attivisti: la protesta per ‘dare voce’ agli animali (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Al Bioparco cominciamo bene” – è questa l’iniziativa promossa da Roma Capitale insieme a Maurizio Costanzo. Ingressi gratuiti nelle date del 4,7,8,9 e 10 gennaio per i bambini fino a 10 anni. Ma è proprio questa iniziativa ad aver indignato gli animalisti italiani che oggi sono scesi in piazza. Gli attivisti hanno deciso “di partecipare per dare voce agli animali”: con loro per la protesta anche Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima ha dichiarato: ‘Ho scelto, ancora una volta, di scendere in campo con gli animalisti Italiani per protestare contro l’apertura del Bioparco. In un periodo in cui tutto è chiuso viene data la priorità ad una prigione con animali in lockdown da sempre con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Albene” – è questa l’iniziativa promossa daCapitale insieme a Maurizio Costanzo. Ingressi gratuiti nelle date del 4,7,8,9 e 10 gennaio per i bambini fino a 10 anni. Ma è proprio questa iniziativa ad aver indignato glisti italiani che oggi sono scesi in piazza. Glihanno deciso “di partecipare per dare voce”: con loro per laanche Vladimir Luxuria. Proprio quest’ultima ha dichiarato: ‘Ho scelto, ancora una volta, di scendere in campo con glisti Italiani perre contro l’apertura del. In un periodo in cui tutto è chiuso viene data la priorità ad una prigione conin lockdown da sempre con ...

vladiluxuria : Oggi protesto con gli @Animalistiitaly davanti al Bioparco di Roma aperto gratuitamente. Teatri, cinema, palestre,… - virginiaraggi : Oggi presentiamo l’iniziativa “Al Bioparco cominciamo bene!”. Un evento dedicato ai più piccoli, dal 4 al 10 gennai… - Animalistiitaly : BIOPARCO: TOMBA PER GLI #ANIMALI???? La bellezza non va ingabbiata! Ascoltate le parole di @vladiluxuria, oggi, al… - CorriereCitta : ‘Al Bioparco di Roma cominciano bene’…ma non per gli attivisti: la protesta per ‘dare voce’ agli animali - spagliarini65 : RT @vladiluxuria: Oggi protesto con gli @Animalistiitaly davanti al Bioparco di Roma aperto gratuitamente. Teatri, cinema, palestre, parchi… -

