Verso un nuovo Dpcm? Ecco cosa accadrà in Italia dal 7 gennaio 2021

(Di domenica 3 gennaio 2021) Mancano pochissimi giorni al termine della validità dell’ultimo decreto sulle norme anti-Covid varato dal Governo per gestire al meglio la pandemia durante le feste di Natale. Per scongiurare una terza ondata di Covid-19, quali saranno le misure restrittive dopo il 7: due ipotesi al vaglio del Governo. Le due strade possibili sono: riformulare i criteri legati all’indice Rt per decretare zone arancioni e rosse regionali e istituire zone rosse nei fine settimana sull’intero territorio, oppure tornare al sistema dei tre colori, attivo prima del Dl di Natale. Per quanto riguarda il mondo della scuola, la riapertura potrebbe slittarela fine del mese. Un rientro in aula in sicurezza è fondamentale. Leggi anche –> Impianti sciistici: riapertura il 18, ma non è un via libera per tutti Covid ...