Un incendio distrugge l’appartamento | il quartiere e non solo si mobilita per aiutare la famiglia in difficoltà

Il 2021 per una famiglia di Setteville è iniziato in maniera tragica: la loro abitazione, situata in via G. Giusti, è stata totalmente distrutta da un incendio. Per questo nel quartiere (ma non solo) è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare la famiglia considerando la presenza di una bambina di 5 anni e di un bambino di 3. Questo l'appello che sta circolando sui social: «Chi volesse lasciare un' offerta può recarsi al Bar di Anna Maria (accanto all' Ufficio Postale) o presso la Pizzeria Friends in Piazza Trilussa. Per vestiti mobili ecc, lasciate detto ai punti di raccolta nome e disponibilità così da girare l'informazione ai diretti interessati». Si sono attivati nella raccolta anche: Edicola, Sweet life caffè, Liberty Smoke, Guidotti, Le Piramidi.

Il primo dell' anno per una famiglia di Setteville (via G. Giusti) è iniziato in maniera tragica, la propria abitazione è stata ...

