Take-Two vuole migliorare la fisica dei fluidi nei suoi prossimi titoli | lo suggerisce un nuovo brevetto

Stando a quanto riportato da un brevetto, recentemente depositato da Take-Two Interactive, pare che il publisher stia lavorando per rendere i propri videogiochi ancora più realistici. Nello specifico, la compagnia sta studiando un sistema per migliorare la fisica dei fluidi in-game, riducendo la potenza procedurale e la memoria necessaria. Con il passare delle generazioni e l'avanzamento della tecnologia, i videogiochi si sono avvicinati sempre di più al fotorealismo, ma questo è dovuto al miglioramento dei modelli poligonali, delle texture e, in generale, di tutto il comparto grafico.

Il nuovo brevetto depositato negli USA da Take Two descrive un sistema per adottare una fisica più realistica nei giochi per PC, PS5 e Xbox Series X/S ...

GTA 6 non sarà lanciato in un servizio su abbonamento di Rockstar

Stando a quanto affermato dal CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, alla UBS Global TMT Virtual Conference, GTA 6 non sarà lanciato in un servizio su abbonamento di Rockstar. In questa occasione, il CEO n ...

