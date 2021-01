Spagna: da oggi stop ai monopattini sui marciapiedi (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA, 03 GEN - Tempi duri in Spagna per gli amanti dei monopattini elettrici: da oggi questi mezzi non potranno più viaggiare sui marciapiedi, nelle zone pedonali e nei tunnel urbani. Le restrizioni, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA, 03 GEN - Tempi duri inper gli amanti deielettrici: daquesti mezzi non potranno più viaggiare sui, nelle zone pedonali e nei tunnel urbani. Le restrizioni, ...

SergioParisi8 : @teamsalemioff La cosa grave é il senso che si vuol dare a ciò che si pubblica. Intanto in nessun video di ieri/ogg… - fisco24_info : Spagna: da oggi stop ai monopattini sui marciapiedi: Consentito il test dell'etilometro - aishyte : @GiacomoGorini In Italia? Dottore, le racconto una barzelletta vera su praticanti e studenti. Al primo anno voglion… - ing_michele : @Marco_Evang Beh Vedi olanda Francia Spagna Svezia Etc Cmq siamo ipervritici sempre questo è un effetto indotto da… - Accadde_Oggi : 1944 - Grave incidente ferroviario in Spagna tra due treni; il bilancio uf... #AccaddeOggi -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna oggi Spagna: da oggi stop ai monopattini sui marciapiedi - Mondo Agenzia ANSA Spagna: da oggi stop ai monopattini sui marciapiedi

Tempi duri in Spagna per gli amanti dei monopattini elettrici: da oggi questi mezzi non potranno più viaggiare sui marciapiedi, nelle zone pedonali e nei tunnel urbani. Le restrizioni, riporta il quot ...

Io penso che il tempo che il sistema economico poteva concedersi si stia esaurendo.

Potrebbe benissimo accadere che tra uno o due mesi con il PIL a meno 20% ed il debito al 200% aprano tutto e ognuno per se e Dio per tutti. Le risorse non sono infinite. Esiste certamente un punto in ...

Tempi duri in Spagna per gli amanti dei monopattini elettrici: da oggi questi mezzi non potranno più viaggiare sui marciapiedi, nelle zone pedonali e nei tunnel urbani. Le restrizioni, riporta il quot ...Potrebbe benissimo accadere che tra uno o due mesi con il PIL a meno 20% ed il debito al 200% aprano tutto e ognuno per se e Dio per tutti. Le risorse non sono infinite. Esiste certamente un punto in ...