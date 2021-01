Rientro dal 7 gennaio 2021. Esempio quadro orario e organizzazione classi con il 50% in remoto (Di domenica 3 gennaio 2021) Si moltiplicano le proposte organizzative degli ingressi differenziati in vista dell’appuntamento, ormai atteso da giorni, del 7 gennaio 2021. Proposte elaborate dai dirigenti scolastici sulla scorta dei piani messi in atto e comunicati dalle diverse prefetture italiane. Nonostante l’entusiasmo di alunni e docenti, numerose sono le preoccupazioni manifestate da più parte. Preoccupazioni legate alla prematura apertura delle scuole e alla non completa definizione del piano di trasporti per le singole regioni. Piano che avrebbe dovuto prevedere non solo la differenziazione degli orari dei mezzi di trasporto, ma anche il loro potenziamento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 3 gennaio 2021) Si moltiplicano le proposte organizzative degli ingressi differenziati in vista dell’appuntamento, ormai atteso da giorni, del 7. Proposte elaborate dai dirigenti scolastici sulla scorta dei piani messi in atto e comunicati dalle diverse prefetture italiane. Nonostante l’entusiasmo di alunni e docenti, numerose sono le preoccupazioni manifestate da più parte. Preoccupazioni legate alla prematura apertura delle scuole e alla non completa definizione del piano di trasporti per le singole regioni. Piano che avrebbe dovuto prevedere non solo la differenziazione degli orari dei mezzi di trasporto, ma anche il loro potenziamento. L'articolo .

