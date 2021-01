Paolo Fox | chi è | età | carriera | curiosità | tutto sul noto astrologo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 3 gennaio 2021) Torna puntuale l’appuntamento della domenica con Domenica In. La prima puntata del 2021 si aprirà con l’Fox che racconterà cosa ci riservano le stelle per il nuovo anno. In collegamento tanti personaggi e amici della trasmissione: Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, Ferzan Ozpetek, Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo. Leggi anche: GraficiFox 2021: le previsioni dell’oroscopo 2021 segno per segno (VIDEO)Fox: chi è, età,Fox è nato a Roma il 5 febbraio del 1961 ed è un. Fin da piccolo,si è appassionato all’astrologia e all’esoterismo grazie alla nonna. Nel 1982 è stato notato daVillaggio che lo ha ospitato a un suo ...