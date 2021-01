Nuovo Dpcm: torna il lockdown? Le misure del Governo (Di domenica 3 gennaio 2021) L’attuale Dpcm scadrà il prossimo 6 gennaio e iniziano a circolare i primi rumors che parlano delle misure adottate dal Governo dal 7 in poi. Possibile zona rossa nei weekend.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 3 gennaio 2021) L’attualescadrà il prossimo 6 gennaio e iniziano a circolare i primi rumors che parlano delleadottate daldal 7 in poi. Possibile zona rossa nei weekend.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - giure99 : RT @vitalbaa: Caro @GiuseppeConteIT, aggiunga poche parole all'art. 12, comma 2, del nuovo Dpcm: 'nonché ogni spostamento per il ricongiung… - DoctorSassaroli : Sanno fare solo questo è non hanno capito che chiudere in casa la gente non serve a nulla oppure è un mossa per inv… - unozerozer0 : @ayurbea @Corvonero75 E' uscito il trailer del nuovo DPCM? - FabiusM1 : RT @Giorgiolaporta: Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo #lockd… -