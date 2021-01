Napoli | in 6 aggrediscono un rider per rubargli lo scooter | il filmato della rapina diventa virale Gara di solidarietà per aiutare la vittima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Sei individui hanno aggredito e malmenato uncinquantenne perlo. Il fatto è successo nella serata del 3 gennaio a, zona Calata Capodichino. La scena è stata ripresa da un residente e postata in rete, dove èta subito. Il lavoratore aggredito è un padre di famiglia cinquantenne che subito dopo essere statoto del suo motorino ha continuato a fare le consegne in macchina. La storia è stata vista e condivisa migliaia di volte ed è subito scattata la macchina. Subito è stata imbastita una raccolta fondi sulla piattaforma gofoundme in favore. Grazie all’iniziativa nell’arco di ...