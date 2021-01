Lockdown nei weekend, botto di regioni arancioni e "gialla rafforzata" per tutti. 7 gennaio, peggio di prima: serrata-choc (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci hanno rinchiuso per le feste per poi rinchiuderci in modo ancor più severo alla "riapertura" dell'imminente 7 gennaio. Sono infatti drastiche, sconvolgenti, le indiscrezioni che filtrano circa le prossime decisioni del governo contro il coronavirus. Allo studio una nuova stretta che sarà sancita nelle prossime ore e che per Repubblica (così come per diversi organi di stampa quale Corriere e Messaggero) è inevitabile poiché i contagi continuano a crescere. Nelle prossime ore, dunque, i capidelegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona gialla "rafforzata" da far scattare il 7 gennaio, quando tutte le regioni torneranno in area gialla. Ma non solo: si parla anche di un abbassamento della soglia dell'indice Rt in base a cui far scattare prima le zone ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Ci hanno rinchiuso per le feste per poi rinchiuderci in modo ancor più severo alla "riapertura" dell'imminente 7. Sono infatti drastiche, sconvolgenti, le indiscrezioni che filtrano circa le prossime decisioni del governo contro il coronavirus. Allo studio una nuova stretta che sarà sancita nelle prossime ore e che per Repubblica (così come per diversi organi di stampa quale Corriere e Messaggero) è inevitabile poiché i contagi continuano a crescere. Nelle prossime ore, dunque, i capidelegazione torneranno a riunirsi per studiare una zona" da far scattare il 7, quando tutte letorneranno in area. Ma non solo: si parla anche di un abbassamento della soglia dell'indice Rt in base a cui far scattarele zone ...

