LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari 54-56, Serie A basket 2021 in DIRETTA: si entra nell’ultimo quarto, con le due squadre in continua lotta (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60-58 Baldi Rossssssssssi, anche lui da tre: padroni di casa in vantaggio e ora a +2. 57-58 Triiiipla di Bostic: Reggio Emilia a -1. 54-58 I primi punti del quarto periodo sono di Katic. COMINCIA IL quarto E ULTIMO PERIODO! Una breve pausa. FINISCE IL TERZO quarto: Emilia-Dinamo Sassari 54-56. 54-56 Candi accorcia per i suoi facendo 1/2 dalla linea della carità. 53-56 Booomba di Stefano Gentile! Si entra nell’ultimo minuto del terzo periodo. 53-53 Incredibile ascensore di emozioni: nuova parità sancita dal libero di Kyzlink. 49-50 Sorpasso Sassari: Reggio Emilia in blackout. Altro fallo, altro ... Leggi su oasport (Di domenica 3 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60-58 Baldi Rossssssssssi, anche lui da tre: padroni di casa in vantaggio e ora a +2. 57-58 Triiiipla di Bostic:a -1. 54-58 I primi punti delperiodo sono di Katic. COMINCIA ILE ULTIMO PERIODO! Una breve pausa. FINISCE IL TERZO54-56. 54-56 Candi accorcia per i suoi facendo 1/2 dalla linea della carità. 53-56 Booomba di Stefano Gentile! Siminuto del terzo periodo. 53-53 Incredibile ascensore di emozioni: nuova parità sancita dal libero di Kyzlink. 49-50 Sorpassoin blackout. Altro fallo, altro ...

zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari 37-34 Serie A basket 2021 in DIRETTA: si riparte nel terzo quarto! Squadre a cont… - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari 37-34 Serie A basket 2021 in DIRETTA: all’intervallo emiliani in vantaggio di tre… - sportface2016 : #LBA LIVE – Reggio Emilia-Sassari, RISULTATO IN DIRETTA. Segui gli aggiornamenti a partire dalle ore 17:00 - zazoomblog : LIVE Reggio Emilia-Dinamo Sassari Serie A basket 2021 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Reggio #Emilia-D… - live_palermo : Tragedia a Capodanno: pedone investito e ucciso da un'auto - -