L'Inter comincia alla grande: 6-2 al Crotone (Di domenica 3 gennaio 2021) L'Inter inizia l'anno alla grande e batte 6-2 a San Siro il Crotone nel primo match della quindicesima giornata di serie A. La formazione nerazzurra soffre per un tempo la buona prestazione dei calabresi. La squadra di Conte che inaugura bene il nuovo anno, ora è prima in classifica in attesa di Benevento-Milan (rossoneri adesso a -2). Primi 45' frizzantissimi (complici difese un po' troppo allegre) che gli ospiti, sfrontati e intraprendenti, iniziano decisamente meglio: splendida serpentina di Messias con tiro a botta sicura che trova la decisiva opposizione di Bastoni (10'), pochi secondi dopo Handanovic salva in uscita bassa (11'), sul conseguente angolo scambio tra Riviere e Messias, cross del brasiliano e testa vincente di Zanellato, solissimo (12').Proprio l'attivissimo Messias parte in contropiede al 17' ma sbaglia l'ultimo ...

askanews_ita : L’Inter comincia alla grande: 6-2 al Crotone #InterCrotone - PosapianoR : @5ska99 Nn può essere un caso, quando entra #Sensi l’Inter comincia a giocare a calcio. Pure #Brozovic sbaglia meno… - PosapianoR : @SitoGiuseppe Appena entra #sensi in campo, al posto di vidal o di #brozovic, l’Inter cambia e comincia a giocare a… - ef_giangreco : @annarosacosta @Inter Hanno risposto, Anna Rosa, in modo più educato. L'Inter comincia a far paura... ?? - Angolo_Inter : ??Comincia il #Nainggolan ter, ritorno in Sardegna per il Ninja, ecco l'ufficialità del #Cagliari?? -

