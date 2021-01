Juve avanti contro l’Udinese | Chiesa al 45?: “Approccio giusto” (Di domenica 3 gennaio 2021) Federico Chiesa, al 45? di Juve-Udinese, si sofferma sul differente Approccio al match dei bianconeri rispetto alla disfatta con la Fiorentina Al 45? di Juve-Udinese, coi bianconeri avanti grazie ad… L'articolo Juve avanti contro l’Udinese Chiesa al 45?: “Approccio giusto” proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 3 gennaio 2021) Federico, al 45? di-Udinese, si sofferma sul differenteal match dei bianconeri rispetto alla disfatta con la Fiorentina Al 45? di-Udinese, coi bianconerigrazie ad… L'articoloal 45?: “” proviene da Meteoweek.com.

J_Cayman : @The_Old_Lady_J Pirlo può anche aver parlato bene... Tocca vedere quello che hanno capito.... In classe il professo… - ricky_sartori95 : @marco_romano95 Sai, l'Inter per me se presenta un Pinamonti può giocarsela alla pari con la Juve (parere mio, vist… - realwarriale2 : RT @onestidal1908: La Juve si porta già avanti col mercato di riparazione e si accaparra #Giacomelli e #Abisso. L'operazione remuntada è in… - onestidal1908 : La Juve si porta già avanti col mercato di riparazione e si accaparra #Giacomelli e #Abisso. L'operazione remuntada… - mirkonicolino : Prestazione del primo tempo a dir poco discutibile. Senza #Morata non si riempie l'area. Somiglia tanto alla Juve s… -