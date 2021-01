Il Papa contro gli egoisti: 'Scappare dal lockdown per farsi una vacanza?' (Di domenica 3 gennaio 2021) Nell'Angelus di questa mattina dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano ha richiamato alla responsabilità. 'Ho letto sui giornali una cosa che mi ha abbastanza rattristato. In un paese, non ... Leggi su globalist (Di domenica 3 gennaio 2021) Nell'Angelus di questa mattina dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano ha richiamato alla responsabilità. 'Ho letto sui giornali una cosa che mi ha abbastanza rattristato. In un paese, non ...

bce7b25e369a458 : RT @7Simone6: Il papà di Pierpaolo che mette il like ad un post in cui viene data a Giulia della poco di buono da parte di un ex concorrent… - emmafelici1 : RT @7Simone6: Il papà di Pierpaolo che mette il like ad un post in cui viene data a Giulia della poco di buono da parte di un ex concorrent… - 7Simone6 : Il papà di Pierpaolo che mette il like ad un post in cui viene data a Giulia della poco di buono da parte di un ex… - friccicareIIo : RT @ggguore: Il papà di Pierpaolo che mette il like ad un post in cui viene data a Giulia della poco di buono da parte di un ex concorrente… - Roberta77480847 : RT @ggguore: Il papà di Pierpaolo che mette il like ad un post in cui viene data a Giulia della poco di buono da parte di un ex concorrente… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa contro Rocca di Papa, quintali di sale contro la neve Il Messaggero Il Papa contro gli egoisti: "Scappare dal lockdown per farsi una vacanza?"

Nell’Angelus di questa mattina dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano ha richiamato alla responsabilità. “Ho letto sui giornali una cosa che mi ha abbastanza rattristato. In un paese, non ri ...

Rocca di Papa, quintali di sale contro la neve

Un primo “assaggio” c’è già stato lo scorso 26 dicembre con i primi fiocchi che hanno imbiancato la zona dei Campi d’Annibale e di Monte Faete. Ma il Comune ...

Nell’Angelus di questa mattina dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano ha richiamato alla responsabilità. “Ho letto sui giornali una cosa che mi ha abbastanza rattristato. In un paese, non ri ...Un primo “assaggio” c’è già stato lo scorso 26 dicembre con i primi fiocchi che hanno imbiancato la zona dei Campi d’Annibale e di Monte Faete. Ma il Comune ...