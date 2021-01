FRANCESCO PAOLANTONI/ "Non credo nel matrimonio: sto bene con me stesso" (Di domenica 3 gennaio 2021) FRANCESCO PAOLANTONI ospite di Carlo Conti ad "Affari Tuoi (Viva gli sposi!)": scherzerà con la coppia di turno sconsigliando il matrimonio? Leggi su ilsussidiario (Di domenica 3 gennaio 2021)ospite di Carlo Conti ad "Affari Tuoi (Viva gli sposi!)": scherzerà con la coppia di turno sconsigliando il

80_90_00 : Francesco Paolantoni è una spanna sopra gli altri! ?? #AffariTuoi - LPsoldier_91 : Vedo Sergio Friscia e Francesco Paolantoni insieme e penso a #staseratuttoepossibile che ricomincia il 12 gennaio e… - WestRaymond3 : RT @cioccograno: Qui per Jessica Morlacchi, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni #AffariTuoi - tw_fyvry : Francesco Paolantoni in istudio e voi sentite già echeggiare un CARLOCÒ across the studio... #Affarituoi - cioccograno : Qui per Jessica Morlacchi, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni #AffariTuoi -