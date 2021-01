Cyberpunk 2077 | Guida Completa

Leggi su gamerbrain

(Di domenica 3 gennaio 2021) Se state giocando a, allora questapotrebbe tornarvi utile. Prima di lasciarvi a tutto quello che c’è da sapere, vi anticipiamo che lain questione potrebbe essere aggiornata nel tempo. Avete già letto la nostra Recensione di? Come ottenere i veicoli La Night City diè piuttosto grande e dispersiva da esplorare, farlo a piedi richiederebbe molto tempo, e come sapete il tempo è denaro, per questo motivo entrano in gioco i veicoli, ma come fare per ottenerne uno? Ini veicoli possono essere ottenuti come ricompensa dalmento di missioni, acquistati o rubati. Nella mappa di Night City troverete le icone dei Fixer, ...