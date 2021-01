Covid | dal 7 gennaio le regioni cambiano colore | ecco cosa succede

Leggi su altranotizia

(Di domenica 3 gennaio 2021) Terminata anche l’Epifania, in Italia dal 7leaccadrà? Quali saranno le nuove regole?c’è da sapere. Dal 7leA partire dal 7, trascorsa la Befana, l’Italia andrà incontro ad un nuovo cambiamento. Dopo l’inasprimento delle misure antipensate per le festività natalizie, per far fronte all’emergenza sanitaria lecambieranno di nuovo. Il tutto sempre in relazione al monitoraggio e alle valutazioni fatte dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute., quindi,...