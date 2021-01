Coronavirus: in Lombardia in leggero calo i ricoveri (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - In Lombardia sono in leggero calo i ricoverati per Covid-19. Nelle terapie intensive, i posti letto occupati sono 489, 2 in meno di ieri, a fronte di 12 nuovi ingressi. Negli altri reparti si sommano 3.267 pazienti in cura, 26 in meno rispetto a ieri. Sul fronte guariti e dimessi, i dati della Lombardia ne rilevano 728 nelle ultime 24 ore. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 gennaio 2021) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - Insono ini ricoverati per Covid-19. Nelle terapie intensive, i posti letto occupati sono 489, 2 in meno di ieri, a fronte di 12 nuovi ingressi. Negli altri reparti si sommano 3.267 pazienti in cura, 26 in meno rispetto a ieri. Sul fronte guariti e dimessi, i dati dellane rilevano 728 nelle ultime 24 ore.

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38). A fronte di 4.901 tampo… - RegLombardia : #LNews A fronte di 5.486 tamponi effettuati sono 573 i nuovi positivi (10,4%). I guariti/dimessi sono 5.093 ->… - OhWhatFun__ : RT @RegLombardia: #LNews Diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2) e nei reparti (-26). A fronte di 13.209 tamponi effettuati so… - verbanonews : New post: Coronavirus: nel Varesotto 498 nuovi positivi, in Lombardia 1.709 - ChiaraBaldi86 : Vaccinati: 2416 persone su 80595 dosi consegnate (3%); di cui 1328 donne, 1088 uomini; 2224 sono operatori sanitari… -