"Conte non può sottrarsi, difficile andare avanti senza un vero chiarimento" (Di domenica 3 gennaio 2021) “Conte avrebbe dovuto aprire la verifica mesi fa. Al punto in cui sono arrivate le cose è difficile che si vada avanti senza un chiarimento vero, nei Contenuti e sulla struttura del governo”. Così Luigi Zanda, senatore del Pd, in una intervista al Corriere della Sera. “Renzi ha modi spicci, qualche volta anche sgradevoli e non ha molta attenzione all’etichetta politica. Ma i governi di coalizione sono molto faticosi e chi li presiede deve sapere che il confronto anche rude con i partiti che lo sostengono sarà sempre il suo pane quotidiano” - ha spiegato - Bisogna che Conte si apra a un confronto continuo con i partiti. Le fratture aperte da Renzi vanno affrontate con pazienza e ricomposte nel merito, poi verrà il resto”. “Non bisogna mai temere le ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 3 gennaio 2021) “avrebbe dovuto aprire la verifica mesi fa. Al punto in cui sono arrivate le cose èche si vadaun, neinuti e sulla struttura del governo”. Così Luigi Zanda, senatore del Pd, in una intervista al Corriere della Sera. “Renzi ha modi spicci, qualche volta anche sgradevoli e non ha molta attenzione all’etichetta politica. Ma i governi di coalizione sono molto faticosi e chi li presiede deve sapere che il confronto anche rude con i partiti che lo sostengono sarà sempre il suo pane quotidiano” - ha spiegato - Bisogna chesi apra a un confronto continuo con i partiti. Le fratture aperte da Renzi vanno affrontate con pazienza e ricomposte nel merito, poi verrà il resto”. “Non bisogna mai temere le ...

