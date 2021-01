Chiara Lubich | la fondatrice dei Focolari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 gennaio 2021), nata Silvia, è stata una figura importantissima nello sviluppo del pensiero filosofico e religioso contemporaneo.del movimento dei, ha speso la sua vita cercando di trasmettere il messaggio di amore del Vangelo. La ricordiamo poi come figura di aggregazione femminile, trasmettendo non solo messaggi di amore e carità, ma anche di uguaglianza. Inoltre, nel 2020 ricorreva il centenario della sua nascita. In occasione della messa in onda del film– L’amore vince su tutto, ricordiamo la sua storia. Silvianasce a Trento il 22 gennaio 1920. Cresce in una famiglia religiosa, nonostante il padre fosse socialista e antifascista. Sin da piccola poi, a causa delle conseguenze economiche della Guerra, lavora facendo ...