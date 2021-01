Benevento – Milan Streaming Gratis dove vedere Diretta Live Tv Serie A (Di domenica 3 gennaio 2021) Chi vuole un buon agliaio – recitava un proverbio contadino – lo ponga di gennaio. Il primo mese dell’anno, sebbene possa apparire dormiente, determina i raccolti dell’estate. Anche nel calcio vale la stessa regola. Chi vuole essere campione d’Italia a maggio, dovrà seminare al meglio adesso. Sta infatti per cominciare, calendario alla mano, il mese più importante per lo scudetto. La Serie A è oggi in campo per la prima volta nel 2021 e fino al 31 gennaio metterà in cartello, per le 20 squadre, sei partite, cui aggiungere il turno di Coppa Italia per molte e la Supercoppa italiana per Juventus e Napoli, in programma il 20 a Reggio Emilia. Con 8 match in 27 giorni, bianconeri e azzurri giocheranno una gara ogni tre giorni, in pratica come hanno fatto fino a Natale. Gennaio è il mese che per tutti potrà dire molto sullo scudetto, in mezzo al mercato che cambierà ... Leggi su aciclico (Di domenica 3 gennaio 2021) Chi vuole un buon agliaio – recitava un proverbio contadino – lo ponga di gennaio. Il primo mese dell’anno, sebbene possa apparire dormiente, determina i raccolti dell’estate. Anche nel calcio vale la stessa regola. Chi vuole essere campione d’Italia a maggio, dovrà seminare al meglio adesso. Sta infatti per cominciare, calendario alla mano, il mese più importante per lo scudetto. LaA è oggi in campo per la prima volta nel 2021 e fino al 31 gennaio metterà in cartello, per le 20 squadre, sei partite, cui aggiungere il turno di Coppa Italia per molte e la Supercoppa italiana per Juventus e Napoli, in programma il 20 a Reggio Emilia. Con 8 match in 27 giorni, bianconeri e azzurri giocheranno una gara ogni tre giorni, in pratica come hanno fatto fino a Natale. Gennaio è il mese che per tutti potrà dire molto sullo scudetto, in mezzo al mercato che cambierà ...

