Benevento-Milan, Inzaghi: "Abbiamo sprecato troppo. Rinforzi in attacco? Vi dico la mia"

Filippo Inzaghi è uscito sconfitto dal match contro il Milan. Il Benevento ha comunque offerto una buona prestazione, e il tecnico si è detto soddisfatto della prova offerta. La squadra campana ha anche avuto l'opportunità di dimezzare lo svantaggio, ma Gianluca Caprari ha fallito un rigore.

L'ex centravanti del Milan ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport analizzando la prestazione dei suoi ragazzi: "Da un punto di vista della squadra siamo soddisfatti, ma dall'altro dobbiamo migliorare perché mi torna in mente la sfida con il Sassuolo. Abbiamo creato tante occasioni senza però segnare al miglior portiere d'Europa, vista la prestazione ci ..."

